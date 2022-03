Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a trimis in Ucraina, pana in acest moment, ajutoare care constau in echipamente medicale, paturi de spital si medicamente insumand 30 de tone, dar si alimente si alte bunuri de stricta necesitate in valoare de peste 5 milioane de lei.

- Guvernul Romaniei trimite o a doua tranșa de ajutoare catre Ucraina, in valoare de 3 milioane de euro. Aceasta consta in combustibil, veste antiglonț, caști, muniție, alimente, apa și medicamente.

- Guvernul ceh a aprobat sambata trimiterea de arme si munitii in valoare de 188 de milioane de coroane cehesti (peste 7,6 milioane de euro), pentru a ajuta Ucraina sa se apere impotriva atacului rus, a anuntat Ministerul Apararii al Republicii Cehe, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la…

- Cehia urmeaza sa doneze Ucrainei mitraliere, pusti automate si de precizie, pistoale si munitie, in valoare de 7,6 milioane de euro, anunta sambata ministrul ceh al Apararii, Jana Cernochova, relateaza AFP.

- Președintele Joe Biden a ordonat, vineri, Departamentului de Stat al SUA sa acorde Ucrainei sprijini militar in valoare de 350 de milioane de dolari, potrivit CNN, care citeaza Casa Alba. Intr-un memorandum adresat secretarului de stat Antony Blinken, Biden a ordonat ca 350 de milioane de dolari alocați…

- Guvernul Romaniei a aprobat astazi, 19 ianuarie 2021, memorandumul pentru negocierea si semnarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenta tehnica si financiara in baza unui ajutor financiar nerambursabil in valoare de 100 milioane…

- Administratia presedintelui Joe Biden a ”aprobat luna trecuta 200 de milioane de dolari ca ajutor defensiv suplimentar in domeniul apararii partenerilor nostri ucraineni”, a anuntat un ofocial american de rang inalt in cursul unei vizite la Kiev a secretaruluide Stat Antony Blinkne, ”Asa cum am spus,…

- Consiliul European a decis sa acorde fortelor armate ucrainene un ajutor de securitate in valoare de 31 de milioane de euro, a anuntat joi ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba, transmite Reuters. Banii vor fi cheltuiti pe medicamente, tehnologie, deminare, logistica si securitate informatica,…