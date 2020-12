Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii strazii care stau la Centrul de primire Urgența și Criza de la Padurea Verde din Timișoara au brad de Craciun. Bradul a fost impodobit de oameni care s-au alaturat campaniei inițiata de Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Timișoara (DASTM) – „Tu poți renunța?”. La adapostul unde sunt…

- Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Iasi au deschis un dosar penal pe numele a trei barbati care, la finele saptamanii trecute, au spart sediul unei firme si au furat materiale electrice si dispozitive sanitare. Oamenii legii pusesera mana pe unul dintre hoti inca din seara jafului, acesta…

- Locuitorii unui oraș suedez au ramas muți de uimire cand cerul a inceput sa se coloreze in purpuriu, in fiecare noapte, relateaza Daily Mail. In Gislov, un orașel de pe coasta de sud a Suediei, aflat la doar zece minute de Trelleborg, proprietarii uneia dintre cele mai mari ferme de tomate din țara…

- Containerele folosite in primavara de catre cei aflați in carantina se muta in patrimoniul Direcției de Asistența Sociala și fizic la Padurea Verde. „Astazi am convocat o ședința de indata online a Consiliului Local. Motivul este ca trebuie sa amplasam urgent niște containere pentru oamenii fara adapost.…

- Amenzi de peste 10.000 de lei pentru mai multe persoane care au incalcat restricțiile de deplasare pe timp de noapte. Polițiștii și jandarmii au amendat peste 50 de persoane care nu au putut prezenta la control adeverințe de la angajator sau declarații pe proprie raspundere. Oamenii legii au amendat…

- Direcția de Asistența Sociala a Primariei Timișoara imparte carduri – tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde. Valoarea unui tichet este de 180 lei/luna. Cand pot fi ridicate!

- OMENIE… O batrana in varsta de 68 de ani, din satul Stroiesti, traieste in aceste zile sentimentul unei minuni, la care, pana acum, nici nu a indraznit sa se gandeasca! Cativa oameni, impreuna cu preotul paroh, Valentin Stroe, au decis sa ii faca o camera, dupa ce au vazut ca femeia, in varsta de 68…

- Calendar Ortodox. Astazi, 10 octombrie, Biserica sarbatorește un mare sfant al Ortodoxiei. Este vorba despre Sfantul Ambrozie de la Optina, unul dintre cele mai importante figuri ale spiritualitații creștin-ortodoxe. Sfântul Ambrozie de la Optina este o personalitate aparte a Ortodoxiei…