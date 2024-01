Ministerul Agriculturii a emis un proiect de ordonanța de urgența prin care mimeaza sprijinul pentru fermierii romani aflați deja in faliment. Astfel, agricultorii din doar 10 județe, care au fost afectate de seceta pedologica, vor putea sa depuna solicitari la bancile creditoare pentru amanarea ratelor pentru o perioada de cel mult 10 luni. Evident, dobanzile […] The post Ajutor in bataie de joc pentru fermierii romani. Trimiși la banci sa ceara amanarea ratelor first appeared on Ziarul National .