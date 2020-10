Stiri pe aceeasi tema

- Patru aparate de tip EKG (Electrocardiograf) portabil, donate de Fundația Comunitara Timișoara și Hamilton Central Europe, au ajuns la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș Timișoara. Spitalul este in prima linie a frontului in lupta cu Covid-19. Aparatele vor fi folosite in cele patru secții ale…

- In unitatea sanitara sunt disponibile 48 de paturi, dintre care 12 sunt dotate cu oxigen. Saloanele in care vor fi internați pacienții au intre doua și șase paturi și grup sanitar propriu. Aici vor fi tratați doar pacienții cu forme ușoare și medii de coronavirus. Pacienții pozitivi cu coronavirus vor…

- La Clinica de Recuperare Cardiovasculara urmeaza sa fie tratați doar bolnavii cu forme ușoare și medii, dupa ce vor fi evaluați la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Timișoara, informeaza Mediafax. In Clinica de Recuperare Cardiovasculara Timișoara sunt disponibile 48…

- Formele ușoare și medii de Covid-19 ar trebuie sa fie supravegheate de medicii de familie pentru a nu supraaglomera spitalele, este de parere conf. dr. Voichita Lazureanu, coordonator Compartiment Terapie Intensiva Boli Infectioase la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes”…

- Ioan Garboni, directorul Filarmonicii „Banatul” din Timișoara, este internat in Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara, dupa ce in urma cu aproximativ doua saptamani a fost depistat pozitiv cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. „Este internat momentan…

- 100 de doze din antiviralul Remdesivir au ajuns noaptea trecuta la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara, cu ajutorul unui echipaj al ISU Timiș. Maistrul militar Calin Dobrean și plutonierul major Daniel Bodea au preluat cutiile cu Remdesivir de la Unifarm București…

- Avocatul Catalin Șerban, fost judecator și vecepreședinte al Curții de Apel Timișoara, a murit astazi la Spitalul de Boli INfecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara, unde era internat in urma infectarii cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Conform ziuadevest.ro, omul…