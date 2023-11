Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii a anunțat ca a fost publicat ghidul solicitantului pentru schema de ajutor de stat prin care agricultorii pot primi bani pentru energie regenerabila. Citește și: Patru gari, inchise temporar de Protectia Consumatorilor Au fost publicate pe site-ul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor…

- Senatorul Lucian Trufin incurajeaza fermierii și reprezentanții industriei alimentare sa acceseze noua schema de ajutor de stat, recent aprobata de Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale. El subliniaza importanța și beneficiile acestei scheme, care este conceputa pentru a stimula investițiile…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, a publicat conditiile accesarii fondurilor disponibile pentru procesatori privind finantarea acordata prin Programul national de dezvoltare si sustinere a industriei alimentare Investalim, potrivit Agerpres.…

- Ministerul Educatiei, in calitate de coordonator de reforme si investitii finantate prin Planul National de Reforma si Rezilienta (PNRR), lanseaza in consultare publica Ghidul solicitantului* aferent apelului de proiecte Schema de granturi PNRAS runda a II-a (in vederea redeschiderii apelului de proiecte),…

- Etapa a doua a Programului de sprijin privind plata facturilor la energie a demarat marti, cu tiparirea si implicuirea a peste 370.000 de carduri noi de catre Fabrica de Timbre, a anuntat Compania Nationala "Posta Romana" (CNPR).

- REȘIȚA – Viitorul parc fotovoltaic ar putea genera curent gratuit pentru primarie și ieftin pentru cetațeni. Am reținut asta din declarațiile pe care primarul Ioan Popa le-a facut cu referire la parcul fotovoltaic pe care primaria vrea sa-l amenajeze pe 30 de hectare de teren in apropierea fostei IMR!…

- Fermierii romani vor primi in acest an o subventie pe 50% din consumul de motorina pe anul 2022, un ajutor in plus fata de sprijinul acordat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, schema de ajutor de stat urmand sa fie aprobata in Guvern in urmatoarele doua saptamani, a declarat,…

- Consumatorii casnici manifesta un interes sporit pentru sistemele de energie regenerabila, insa in cazul in care sistemele instalate produc mai multa energie decit cea planificata, pot sa apara și anumite riscuri, afirma reprezentanții Agenției pentru Eficiența Energetica (AEE). Specialiștii incurajeaza…