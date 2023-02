Stiri pe aceeasi tema

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura- Centrul Județean Dambovița informeaza ca, in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 86/31.01.2023 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naționale tranzitorii in sectoarele vegetal si zootehnic, pentru anul de cerere 2022, …

- Fermierii pot depune pana pe 31 ianuarie cererile de plata care vizeaza rambursarea ajutorului de stat pentru cantitațile de motorina achiziționate și utilizate in agricultura in trimestrul 4 al anului 2022. Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura precizeaza ca ajutorul de stat se acorda…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza potențialii beneficiari ca pana la data de 31 ianuarie 2023 inclusiv, se depun Cererile de plata care vizeaza rambursarea ajutorului de stat pentru cantitațile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente perioadei…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura informeaza potențialii beneficiari ca, in cursul lunii decembrie 2022, se depun Cererile de acord pentru finantare in cadrul schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura. Cererea de acord pentru finantare…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) anunța ca solicitarile de acord pentru finantare aferente schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura pentru anul 2023 pot fi depuse in cursul lunii decembrie. Cererile se depun la centrele judetene…