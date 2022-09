Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, a declarat la TVR ca Romania este in plin proces de digitalizare ca și ca se lucreaza la un proiect care va fi gata intr-un an de zile, prin care cetațenii se vor putea autentifica in relațiile cu orice serviciu

- Ministrul roman al Digitalizarii, Sebastian Burduja, a precizat ca Republica Moldova este ”la ani lumina” fata de Romania in privinta digitalizarii institutiilor statului si ca a reusit acest lucru printr-un program al Bancii Mondiale ce a fost implementat in 10 ani, anunța news.ro. Fii la…

- Ministrul Digitalizarii, Sebastian Burduja, a declarat ca zilnic semneaza ”munti de documente” pe hartie, dar afirma ca a semnat si electronic contractul de implementare al cloud-ului guvernamental. Ministrul Burduja a mai precizat ca in Romania nu vom scapa prea curand de dosarul cu sina. Citește și:…

- Ministrul Digitalizarii sustine ca Republica Moldova se afla „la ani lumina” fata de Romania in privinta digitalizarii institutiilor statului. Tara vecina a reusit aceasta performanta printr-un program al Bancii Mondiale care a fost implementat in 10 ani.

- Ministrul Digitalizarii: Dosarul cu șina, simbolul birocrației, dispare in 3-5 ani Ministrul Digitalizarii: Dosarul cu șina, simbolul birocrației, dispare in 3-5 ani Sebastian Burduja, ministrul digitalizarii și dezvoltarii, promite intr-o postare pe Facebook ca doua proiecte vor duce la dispariția…

- Sebastian Burduja, ministrul digitalizarii și dezvoltarii, promite intr-o postare pe Facebook ca doua proiecte vor duce la dispariția in 3-5 ani a celebrului dosar cu șina, considerat simbolul birocrației din Romania, potrivit Economica. ”Proiectele gestionate de Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei…

- Diferenta dintre un politician si un lider este ca primul se gandeste la urmatoarele alegeri, in timp ce al doilea la urmatoarele generatii, iar astazi vedem cum Posta Romana priveste spre viitor, a declarat, marti, ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, cu ocazia inaugurarii…

- Guvernul a aprobat, miercuri, suplimentarea bugetului MInisterului Afacerilor externe cu suma de 50 de milioane, banii fiind destinati unui ajutor pentru Republica Moldova. Guvernul a aprobat, miercuri, o Hotarare de Guvern privind alocarea de sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului,…