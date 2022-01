Ajutor Covid 2022 pentru fermieri și apicultori: 4.571 lei/luna Fermierii sau crescatorii de albine pot obține o indemnizație lunara de la stat daca au avut activitatea intrerupta sau redusa din cauza pandemiei, in baza Ordonanței de Urgența a Guvernului (OUG) 30/2020. Cuantumurile celor doua indemnizații de pandemie acordate in prezent profesioniștilor au crescut ușor conform […] Articolul Ajutor Covid 2022 pentru fermieri și apicultori: 4.571 lei/luna apare prima data in Observator de Argeș .