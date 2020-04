Inițiativa „Reacție pentru educație”, susținuta de Ministerul Educației și Cercetarii și inițiata de Narada, propune o platforma digitala prin intermediul careia profesorii și elevii iși pot exprima doleanțele, in contextul continuarii educației in mediul digital, iar companiile, comunitațile și orice persoana fizica pot alege, in timp real, unde sa contribuie. In agregator s-au inscris deja aproape 1.100 de profesori din toata țara, care au peste o suta de mii de elevi. Dintre aceștia, peste 7.000 de elevi nu au acces la internet și alte necesitați urgente. Agregatorul live de resurse pentru…