- ​Executivul ar putea aproba vineri proiectul de OUG privind programul național de racordare a populației și firmelor la sistemul inteligent de distributie a gazelor naturale. Proiectul de OUG este discutat de mai multe saptamâni, însa exista șanse ca vineri sa fie aprobat. Programul are…

- Premierul Ludovic Orban le-a cerut ministrilor ca pana la 31 iulie, sub coordonarea ministrului Fondurilor Europene, Marcel Bolos, sa defineasca tipul de proiecte finantabile in cadrul exercitiului financiar multianual european 2021-2027. El a aratat, in sedinta de Guvern, ca Romania are garantia, in…

- Guvernul urmeaza sa aprobe doua scheme de finantare pentru economia digitala destinate intreprinderilor mari si IMM-urilor, dupa ce ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a solicitat introducerea pe ordinea de zi suplimentara a doua proiecte de hotarare de guvern pe acest subiect, noteaza Agerpres.…

- Guvernul a aprobat in ședința de joi un proiect de hotarare pentru acordarea de ajutoare de urgența familiilor și persoanelor singure afectate de inundații, a transmis secretarul de stat in Ministerul Muncii, Alin Ignat. Sumele acordate vor fi cuprinse intre 500 și 5.000 de lei, in funcție de pierderile…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca Guvernul va aloca un miliard de euro, in urmatorii șapte ani, pentru extinderea rețelei de gaz din Romania, in condițiile in care doar 35% din populație este racordata la aceasta rețea. Ludovic Orban a participat, sambata, in județul Suceava, la punerea in funcțiune…

- Presedintele ALDE Romania, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat vineri, la Buzau, ca programul IMM Invest este un esec total si ca Guvernul ar trebui sa dea ajutoarele direct intreprinzatorilor, prin Ministerul de Finante, si nu prin intermediul bancilor, anunța AGERPRES."Programul IMM Invest…

- Ministerul Finantelor pregateste o schema de ajutor de stat prin care vrea sa garanteze 80% din despagubirile pe care societatile ce asigura credite comerciale le-ar datora clientilor asigurati pentru neincasarea facturilor la timp.

- ​Firmele micro, mici și mijlocii (IMM) românești vor putea accesa fonduri nerambursabile și alte forme de sprijin prin 4 noi instrumente de intervenție în valoare totala de 1 miliard de euro, ce vor fi susținute din fonduri europene, care se afla în prezent înca sub negocieri…