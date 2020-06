Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Ministerului Muncii, Guvernul a aprobat, joi, printr-o hotarare, acordarea unor ajutoare de urgenta in suma totala de 519.800 de lei pentru sprijinirea a 184 de familii si persoane singure aflate in situatii de necesitate in urma unor incendii, inundatii sau care au probleme grave de sanatate,…

- Guvernul a aprobat astazi, printr o Hotarare, acordarea unor ajutoare de urgenta in suma totala de 519.800 lei pentru sprijinirea a 184 familii si persoane singure aflate in situatii de necesitate in urma unor incendii, inundatii sau care au probleme grave de sanatate, astfel: 53.500 lei pentru 11 familii…

- Guvernul a aprobat acordarea de ajutoare de urgenta in valoare totala de 470.800 lei pentru 146 de familii si persoane singure aflate in situatii critice, decizia fiind luata an urma anchetelor derulate de agentiile judetene pentru plati si inspectie sociala, informeaza Ministerul Muncii.

- Pana astazi, 3 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 3.183 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 283 au fost declarate vindecate și externate din unitați spitalicești: 126 la București, 58 la Timiș, 34 la Iași, 5 la…

- 2.738 de persoane au fost confirmate, in Romania, cu noul coronavirus Foto: Arhiva/ MApN 2.738 de persoane au fost confirmate, pâna în prezent, în România, cu noul coronavirus, a informat, joi, Grupul de Comunicare Strategica. De la ultima informare…

- Pana astazi, 1 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 2.460 de cazuri de persoane infectate cu virusul Covid – 19 (coronavirus), anunța Grupul de Comunicare Strategica. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 252 au fost declarate vindecate și externate (84 la București, 56 la Timiș, 26 la…