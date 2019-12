Ajutoare de minimis în județul Suceava. Cultivatorii de tomate şi de usturoi au mărit suprafețele cultivate La Direcția pentru Agricultura Județeana Suceava, in anul 2019 au facut cereri pentru ajutorul de minimis de la usturoi cinci fermieri, cu o suprafața totala cultivata de 5 ha. Doi dintre ei au depus deja documente justificative pentru cantitatea de 3 tone comercializata, impusa prin actul normativ in cauza, așteptați fiind și ceilalți trei. Valoarea sprijinului financiar acordat beneficiarilor este de 1.000 euro/hectar, valorificarea avand loc intre 1 iulie – 29 noiembrie a anului de cerere. La tomate, in primul ciclu, cel din primavara, in Suceava au existat 17 beneficiari ai sprijinului de… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

