- Consiliul Local Sfantu Gheorghe a decis ca anul acesta sa acorde nu unul, ci patru titluri Pro Urbe, exceptia fiind motivata prin faptul ca sunt mai multe persoane care merita aceasta distinctie si este, totodata, important sa se respecte principiul proportionalitatii etnice. De asemenea, Consiliul…

- Asociația Clean Wood organizeaza, in perioada 17-19 mai, in intervalul orar 16:00-20:00, o noua ediție a Vintage Bazar Mureș, care va avea loc la Uzina Foto din cartierul Unirii al Municipiului Targu Mureș. Organizatorii evenimentului urmaresc reducerea impactului asupra mediului prin incurajarea reutilizarii…

- M-am nascut și am crescut aici, in Sighișoara. Am 14 de ani de experiența de munca la Fundația Mihai Eminescu Trust și 9 ani in domeniul administrației publice locale, la Primaria Municipiului Sighișoarei. Dupa 4 ani de mandat in Consiliul Local, am acumulat și experiența politica. Sunt mama și soție…

- De trei seri, strada Primariei din municipiul Targu Mureș este lasata, in mod inexplicabil, in bezna. Strada se afla in zona ultracentrala a orașului și desparte cladirea in care funcționeaza Primaria Municipiului Targu Mureș de Palatul Administrativ, imobil care gazduiește doua instituții importante…

- Consilierii locali din Targu Mureș au aprobat, in ședința din 29 februarie, calendarul procesului de bugetare participativa pentru anul acesta la nivelul Municipiului Targu Mureș. Portivit proiectului de hotarare, perioada de depunere a proiectelor este 1-8 martie. Rezultatele finale vor fi publicate…

- Ciprian Dobre a anunțat ca proiectul de hotarare privind bugetul Municipiului Targu Mureș nu va fi susținut de consilierii locali PNL. Președintele PNL Mureș a facut declarația in cadrul unei conferințe de presa, susținuta inaintea ședinței extraordinare a CL Targu Mureș, din data de 8 februarie. In…

- Nicolae Florin Palașan, fost subprefect al județului Mureș cu susținere din partea Partidului Social Democrat, și-a anunțat vineri, 2 februarie, sprijinul pentru candidatura omului de afaceri Cosmin Pop la funcția de primar al municipiului Targu Mureș. Anunțul a fost facut intr-un comentariu postat…

- O delegație din partea Municipiului Targu Mureș, din cadrul Direcției Școli, va participa la Targul Internațional de Educație – „Didacta 2024", care va avea loc in Koln, Germania, in perioada 20-24 februarie 2024. Consilierii locali din Targu Mureș au adoptat, in 30 ianuarie, Hotararea de Consiliu Local…