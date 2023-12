Stiri pe aceeasi tema

- Ioan Ovidiu Sabau, antrenorul lui U Cluj, a declarat la finalul meciului caștigat in fața lui Dinamo ca spera ca adversara sa din aceasta seara sa-și revina și sa se salveze de la retrogradare. U Cluj a caștigat cu Dinamo pe „Arcul de Triumf”, 1-0, gol Dan Nistor, și urca pe locul 5 in Superliga, cu…

- Dinamo va da piept cu U Cluj, luni, de la ora 20:45, pe Arcul de Triumf. Noul antrenor al celor de la Dinamo, Zelkjo Kopic (46 de ani), a explicat ca va face o analiza a lotului și va stabili strategia de transferuri dupa duelul cu formația lui Ioan Ovidiu Sabau. De asemenea, antrenorul croat a explicat…

- Dinamo va infrunta U Cluj, luni, de la ora 20:45, pe Arcul de Triumf. Varful formației din „Ștefan cel Mare”, Goncalo Gregorio (28 de ani), a prefațat duelul cu „studenții” și a fixat un obiectiv increzator pentru alb-roșii. Varful lusitan este de parere ca Dinamo poate sa-și adjudece șapte puncte din…

- Bogdan Vatajelu, 30 de ani, a vorbit laudativ despre Dinamo, trecand peste detaliul ca e de multe luni penultima in clasament, atragandu-le atenția coechipierilor sa nu ia adversarul de luni la preț de matineu. Dinamo - U Cluj se joaca luni seara, de la ora 20:45, pe stadionul "Arcul de Triumf", iar…

- Gazonul de pe „Arcul de Triumf” se prezinta in condiții bune inainte de ultimele meciuri ale lui Dinamo pe acest stadion in 2023. In ultima perioada s-a lucrat intens la refacerea terenului, care ajunsese intr-o stare groaznica. Dinamo mai are 3 meciuri de jucat pe teren propriu in 2023, cu Oțelul in…

- Mircea Lucescu a descris in patru cuvinte confruntarea Dinamo – FCSB, scor 0-1, din etapa a 17-a a Ligii 1. Cel mai titrat antrenor roman a fost prezent pe Arena Nationala. La finalul partidei castigata de ros-albastri, „Il Luce” a parut extrem de dezamagit. Antrenorul care a castigat titlul cu Dinamo…

- Ovidiu Burca e multumit de elevii sai dupa Dinamo – CFR Cluj 1-1. Antrenorul „cainilor” a punctat evolutia buna din prima repriza. Burca a recunoscut ca in a doua repriza Dinamo a suferit, dar, per total, e satisfacut de joc si de rezultat. Ovidiu Burca, multumit de elevii sai „Cred ca ne-am ridicat…

- Antrenorul celor de la Dinamo, Ovidiu Burca (43 de ani), a prefațat partida contra campioanei Romaniei, Farul Constanța, din runda cu numarul 10 a Superligii. Dinamo - Farul se joaca vineri, 22 septembrie, de la ora 21:00, pe stadionul „Arcul de Triumf”. Partida va fi liveTEXT pe GSP. ...