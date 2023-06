Cercetatorii de la Imperial College din Londra raspund afirmativ. Ei anunța ca testele de respirație au o precizie de peste 90% in detectarea unor tipuri de cancer in faze incipiente, transmite Euronews. Pentru aceasta cercetare au fost recrutați peste 25.000 de pacienți pentru teste de respirație referitoare la cancere gastro-intestinale. Profesorul George Hanna, care conduce departamentul de oncologie și de chirurgie de la Imperial College, spune ca tumorile raspandesc unele gaze, ce pot fi identificate in halena unei persoane. Tumora și zona limitrofa acesteia produc metaboliți. Acești metaboliți…