Ajunul Crăciunului sau Moș Ajunul, fratele mai mic al lui Moș Crăciun Cu doar cateva ore inainte de a intra in atmosfera sarbatorilor de iarna, romanii se pregatesc sa primeasca vizita unui personaj iconic al tradițiilor locale: Moș Ajunul, fratele mai mic al celebrului Moș Craciun occidental. Intr-o atmosfera plina de tradiții și obiceiuri, Ajunul Craciunului este privit cu un amestec de respect și bucurie in intreaga țara. Potrivit legendelor locale , Moș Ajunul apare in chipul unui Moș cumsecade, iar in unele variante ale poveștilor, este descris ca pastor de oi sau chiar de capre. Tradiția romaneasca il considera pe Moș Ajunul mai autohton și mai apropiat de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt doua zile pana la sarbatoarea Nasterii Domnului. Credinciosii fac ultimele pregatiri, iar copiii il asteapta cu nerabdare pe Mos Craciun. Remus Radulescu ne vorbeste despre semnificatia acestei sarbatori, despre traditii si obiceiuri: Duminica este Ajunul Craciunului pe stil nou, ultima zi…

- Sarbatorile de iarna pe vremea lui Nicolae Ceausescu aratau total diferit! Romanii mergeau la munca in ziua de Craciun, iar copiii il asteptau pe Mos Gerila, și asta pentru ca Moș Craciun fusese inlocuit de comuniști. Și bradul de Craciun era, de fapt, pomul de iarna! Iata cum aratau sarbatorile de…

- Cand se deschid cadourile de Craciun? Cu siguranța acesta este unul dintre cele mai așteptate momente din an, iar sarbatorile de iarna nu ar fi la fel de magice fara cadourile de la Moș Craciun. An de an, copiii, dar nu numai, așteapta cu nerabdare pachetele de sub brad. Moș Craciun vin in Ajunul Craciunului,…

- Pregatirile sint in toi la casa lui Moș Craciun, care a fost vizitata de sute de mii de turiști. Copiii i-au spus chiar personal, in Laponia, moșului dorințele lor și cadourile pe care și-ar dori sa le gaseasca sub brad. Casa lui Moș Craciun a fost vizitata, in acest an, de la fel de mulți oameni ca…

- Din 30 noiembrie, cand „Laminor Winter Wonderland” și-a deschis porțile și pana azi, peste 200.000 de bucureșteni au vizitat acest targ de Craciun. Punctul de varf a atins 11.000 de vizitatori intr-o zi. Cel mai mare targ indoor și outdoor din Capitala, „Laminor Winter Wonderland” are numeroase atracții…

- Toți copiii iși doresc sa il viziteze macar o data pe Moș Craciun in Laponia. Pentru cei care nu pot merge acolo, un barbat din Mureș a inventat „Cartea Magica”, locul unde copiii se pot bucura de o intalnire virtuala cu Moș Craciun.

- Sute de cadouri vor ajunge și in acest an la copiii sarmani din Munții Apuseni, grație voluntarilor CERT Transilvania. Spiridușii Moșului pregatesc de pe acum cadourile pe care le vor duce in centre de plasament dar și la copiii sarmani din satele indepartate ale Munților Apuseni, acolo unde nimeni…