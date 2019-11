Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul aeroportuar Abu Dhabi Airports a semnat marti un memorandum de intelegere cu firma romaneasca South Development Group SA pentru a analiza oportunitatile referitoare la gestionarea si dezvoltarea de aeroporturi in Romania, aceasta urmand sa fie prima sa incursiune in afara Emiratelor Arabe…

- Operatorul aeroportuar Abu Dhabi Airports a semnat marti un memorandum de intelegere cu firma romaneasca South Development Group SA pentru a analiza oportunitatile referitoare la gestionarea si dezvoltarea de aeroporturi in Romania, aceasta urmand sa fie prima sa incursiune in afara Emiratelor Arabe…

- Art. 1. Compania clujeana Terapia, cea mai importanta companie de medicamente generice si produse OTC din Romania, anunta extinderea parteneriatului semnat la inceputul acestui an pentru dezvoltarea invatamantului dual la Cluj, prin implicarea in proiectul „Academia 2 in 1 – Școala și Cariera”, creat…

- Prețurile solicitate pentru proprietațile rezidențiale din Romania s-au majorat, in medie, cu 3,2% fața de trimestrul anterior. Deși nu unul substanțial, acest avans este sensibil mai mare decat mediile de creștere consemnate in primele doua patrare ale anului – 0,8% și, respectiv, 0,4%, releva cel…

- Compania a raportat, de asemenea, si un profit (inainte de plata taxelor) de 34.15 milioane euro fata de 28 milioane anul anterior. Compania a mai raportat si un numar de 5,754 angajati la 30 iunie 2019, comparativ cu 4,819 la aceeasi data anul trecut. O mare parte din echipa globala (peste 2700 angajati)…

- Duminica, 22 septembrie 2019, in intervalul orar 08.00 – 20.00, Iașul celebreaza Ziua mondiala fara mașini, iar ieșenii vor putea calatori gratuit cu mijloacele de transport in comun ale Companiei de Transport Public. Sub sloganul „Iașul fara mașini. Mergi cu noi!”, Primaria Municipiului Iași, impreuna…

- Sub sloganul „Iasul fara masini. Mergi cu noi!", Primaria Municipiului Iasi, impreuna cu Asociatia CIVICA, Federatia Organizatiilor Neguvernamentale de Tineret din Iasi - FONTIS, Institutul Cultural Independent, Compania de Transport Public Iasi si Agentia pentru Protectia Mediului, sub egida Programului…

- El a inlocuit-o pe Valentina Iosub, care a demisionat la sfarsitul lunii trecute. Blanaru este consilier superior la APIA Neamt. In varsta de 47 de ani, Constantin Blanaru are un CV bogat: 20 de ani de cariera universitara, care se suprapun partial cu functii in administratia ieseana, la Consiliul Judetean,…