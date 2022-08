Stiri pe aceeasi tema

Fortele ruse au preluat controlul asupra celei de-a doua mari centrale electrice din Ucraina si fac o "redesfasurare masiva" de trupe in trei regiuni din sud, a afirmat un consilier prezidential ucrainean, in contextul asteptarilor la o contra-ofensiva a Ucrainei, relateaza Reuters.

Intre 100 și 150 de civili au fost uciși de loviturile militare rusești in Ucraina in ultimele doua saptamani, potrivit Pentagonului.

In contextul in care mai multe voci au criticat achiziția de aeronave F-16 de catre Statul Roman, ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu, a facut o serie de precizari. Șeful Ministerului Apararii a dezvaluit ce diferențe exista intre aeronavele MiG-21 LanceR, pe care le deține Romania in prezent,…

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a avertizat pe 'inamicii rusi' care i-au invadat tara ca 'nu se vor simti in siguranta nicaieri in spatele liniei frontului in Ucraina' pentru ca armata nu va permite acest lucru, relateaza miercuri EFE si Ukrinform.

Forțele armate ruse s-ar pregati pentru un nou atac in estul Ucrainei in timp ce armata ucraineana continua sa avanseze treptat in sud-vestul regiunii Herson, potrivit evaluarii privind evoluția razboiului din Ucraina publicata vineri dimineața de ministerul britanic al Apararii.

Germania sprijina Polonia si Romania in vederea adaptarii cailor ferate ale celor doua tari pentru a permite exportul milioanelor de tone de cereale blocate in Ucraina, din cauza blocadei maritime a Rusiei, a afirmat ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, transmite Reuters, conform AGERPRES.

Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat duminica, la B1 TV, ca toate analizele referitoare la razboiul din Ucraina indica faptul ca va fi un conflict mai lung decat s-a anticipat.

Cea mai urgenta nevoie a Ucrainei o reprezinta MLRS (sistem de lansare de rachete multiple) pentru a contrabalansa superioritatea Rusiei in ceea ce priveste armamentul greu, a spus ministrul de Externe ucrainean Dmitro Kuleba, potrivit CNN. SUA discuta despre trimiterea de sisteme avansate in Ucraina,…