- Vineri, 20 decembrie, Radio Iași organizeaza un spectacol inedit de colinde și datini romanești dedicat eroilor Revoluției Romane. Evenimentul se va desfașura la sediul din Strada Lascar Catargi, numarul 44, incepand cu ora 16.00, iar intrarea este libera. Printre invitați se numara corurile reunite…

- Municipiul Suceava va gazdui in aceasta luna cea de-a XIII-a ediție a Cupei Moș Craciun la fotbal pentru copii, competiția fiind organizata de clubul Juniorul Suceava, in parteneriat cu Federația Romana de Fotbal și Asociația Județeana de Fotbal. Competiția din acest an va avea in program intreceri…

- AMANAT… Dupa discutiile cu reprezentantii echipelor din Liga a 5-a, Asociatia Judeteana de Fotbal (AJF) Vaslui a decis sa intrerupa campionatul in Seriile Vaslui-Vest si Husi-Barlad, la finalul acestei saptamani urmand sa se dispute ultima etapa si in Seria Vaslui-Est. Meciurile din Seria Vaslui-Est…

- Suedezul Zlatan Ibrahimovici ocupa, la fel ca anul trecut, primul loc in topul vanzarilor de tricouri din Campionatul nord-american de Fotbal, a anuntat, MLS potrivit news.roPozitia a doua este ocupata de Josef Martinez, de la Atlanta United, iar Carlos Vela (Los Angeles FC) este pe trei.…

- Dupa cum va informam in luna septembrie, Clubul Sportiv Campina a solicitat unei instanțe civile sa oblige Asociația Județeana de Fotbal Prahova sa-i inscrie cele doua echipe de juniori in campionat. Solicitarea a fost respinsa ca inadmisibila pentru ca, logic, nu este de competența unei instanțe civile…

- Asociatia pentru Dezvoltarea Turismului din cadrul Consiliului Judetean Covasna va organiza, luna viitoare, prima editie a „Competitiei palincilor”, propunandu-si sa gaseasca cele mai bune bauturi de acest gen din judetele Covasna, Harghita si Mures. „Scopul concursului este evaluarea si clasificarea…

- "Scopul concursului este evaluarea si clasificarea oficiala a palincilor din Tinutul Secuiesc, promovarea palincilor de calitate, formarea unei culturi a consumului civilizat de palinca, sustinerea activitatii distileriilor private si a tuturor producatorilor de palinca de calitate", au mentionat…