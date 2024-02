Aiudean reținut pentru 24 de ore. Beat, a vrut să fure dintr-un bar însă a fost speriat de pornirea alarmei La data de 8 februarie 2024, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Aiud au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 51 de ani, din Aiud, care este cercetat pentru tentativa de furt calificat. Din cercetari a rezultat ca, in noaptea de 07/08 februarie 2024, fiind sub influența alcoolului, barbatul ar fi demontat ușa de acces intr-un bar din Aiud, pentru a sustrage bunuri, insa ar fi renunțat la rezoluția infracționala din cauza declanșarii sistemului de alarmare. Cercetarile sunt continuate, in vederea stabilirii intregii sale activitați infracționale.… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

