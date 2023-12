Aiud| O fetiță și mama ei au fost amenințate de iubitul femeii. În trecut, acesta a mai avut un comportament violent La data de 6 decembrie 2023, polițiștii din Aiud au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 47 de ani, din Aiud, care este cercetat pentru violența in familie și razbunare pentru ajutor dat justiției. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, la data de 6 decembrie 2023, ar fi agresat-o pe concubina sa și pe fiica acesteia și le-ar fi amenințat cu alte acte de violența și ca le va da afara din locuința, in cazul in care nu-și vor retrage plangerile depuse la poliție, privind fapte de violența in familie, savarșire anterior de catre barbat. Fața de barbat, a fost emis și… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

