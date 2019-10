Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana indiana low-cost IndiGo este pe punctul de a semna cu producatorul aeronautic european Airbus un contract pentru peste 300 de avioane din familia A320, cu o valoare de cel putin 33 miliarde de dolari la preturile de catalog, care va cimenta pozitia IndiGo drept cea mai mare companie…

- Statele Unite au obtinut aprobarea Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) pentru a impune tarife vamale suplimentare pentru produse europene in valoare de 7,5 miliarde dolari, din cauza subventiilor ilegale acordate de Uniunea Europeana grupului aeronautic Airbus, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Hotararea…

- Jeff Bezos, directorul general si fondatorul Amazon, a vandut in ultima saptamana actiuni in valoare de 2,8 miliarde de dolari, se arata intr-un document al organismelor de reglementare, citat de Reuters. Reprezentanţii Amazon, cel mai mare retailer online, nu au dorit să comenteze vânzarea…

- Uber Technologies a inregistrat o pierdere record de 5,2 miliarde de dolari, iar veniturile au fost sub asteptari in trimestrul al doilea, ca urmare a incetinirii afacerilor prmcipale ale companiei, de ride-hailing, transmite Reuters, potrivit news.ro.Compania a anuntat ca razboiul preturilor…

