Airbus devansează Boeing, devenind cel mai mare producător de avioane din lume Modificarile survenite in ierarhia celor doua companii aeronautice erau de așteptat, mai ales dupa ce criza de la Boeing se prelungește și in 2020, prin consemnarea la sol a avioanelor 737 MAX. Airbus a avut și ea probleme, cand a trebuit sa reduca tinta referitoare la livrari in 2019 cu 2-3%. Dar compania a alocat resurse suplimentare și a reușit, in final, sa livreze in 2019 mai multe avioane (863) decat iși propusese (860). Astfel, livrarile au crescut cu 7,9%, de la 800 de avioane in 2018. Numarul de avioane livrate de Airbus a doborat recordurile din industrie, dupa ce compania… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

