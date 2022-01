Airbus a rămas în 2021 cel mai mare producător de avioane comerciale din lume, livrând 611 de aparate Datele referitoare la livrari confera producatorului european de avioane un avans in privintal ivrarilor generatoare de venituri, principalul indicator din industrie, dupa ce Boeing a livrat 302 avioane in primele 11 luni ale anului trecut. Airbus a spus ca si-a depasit tinta stabilita pentru anul trecut, de a livra 600 de avioane. Compania a vandut totodata 771 de avioane pe parcursul anului trecut, vanzarile nete totalizand 507 de aeronave, dupa ajustarea la anulari. Nu este clar daca aceste date sunt suficiente pentru a depasi rivalul american Boeing. Compararea performantei de baza a celor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Airbus a ramas in 2021 cel mai mare producator de avioane comerciale din lume, devansand Boeing pentru al treilea an consecutiv, livrarile sale crescand cu 8%, la 611 de aparate, potrivit datelor publicate luni de companie, transmite Reuters, citat de news.ro Datele referitoare la livrari…

- Airbus si-a mentinut pentru al treilea an consecutiv titlul de cel mai mare producator global de avioane comerciale, dupa ce a anuntat ca livrarile au crescut cu 8% in 2021, la 611 unitati, transmite Reuters.

- Pfizer a transmis ca ultimul test pentru pastila anti-COVID-19 a aratat o eficacitate de aproape 90% in prevenirea spitalizarilor și a deceselor la pacienții cu risc ridicat, iar datele recente de laborator sugereaza ca medicamentul iși pastreaza eficacitatea impotriva variantei Omicron, relateaza Reuters,…

- Comanda include sapte avioane A220, 11 A320neo si 10 avioane mari A330neo. ”In plus, compania aeriana va continua planurile de a inchiria avioane A350, pentru a-si completa modernizarea glotei”, a anuntat compania. ITA a inceput sa efectueze zboruri in locul Alitalia in octombrie, dupa ce compania care…

- Airbus și-a asigurat o comanda grupata pentru 255 de avioane A321 cu un singur culoar, din partea a patru companii, la deschiderea Dubai Airshow, primul salon de profil important de la inceputul pandemiei Covid-19. Cu acest anunț, producatorul european de avioane confirma ascendența caștigata asupra…

- Moderna apara vaccinul sau pentru Covid-19 și zvonurile cum ca acesta ar duce la apariția miocarditei la barbații tineri. Compania afirma ca protectia oferita impotriva formelor grava de boala, a spitalizarilor si a deceselor este mai importanta decat riscul de miocardita, un caz foarte rar intalnit.…

- Un proiect de lege care permite TAROM SA sa primeasca un ajutor de stat pentru achiziția de aeronave a trecut in aceasta saptamana, de Senat. Inițiativa era necesara in contextul in care, prin planul de restructurare, compania și-a propus achiziționarea de aeronave noi Boeing 737 MAX cu livrare in anul…

- Actiunile Moderna Inc au scazut cu 11% in predeschiderea sedintei Bursei de pe Wall Street, dupa ce grupul farmaceutic american si-a inrautatit estimarile de vanzari in 2021 pentru vaccinul sau anti-Covid-19 cu cinci miliarde de dolari, deoarece nu a reusit sa majoreze productia. Compania se asteapta…