Decizia vine la cateva zile dupa ce Chesky declara ca "sunt luate in discutie toate optiunile" privind raspunsul la invadarea Ucrainei de catre Rusia.Primul pas al Airbnb a fost sa ofere gratuit cazare pe termen scurt unui numar de 100.000 de refugiati ucraineni, in urma colaborarii cu 14 guverne.Conform companiei de cercetare de piata AirDNA, Rusia are peste 90.000 de spatii active de inchiriat pe termen scurt, in timp ce in Minsk, capitala Belarus, sunt peste 1.800.Anterior, Chesky avertizase ca sanctiunile impuse de Occident fac afacerile cu Rusia dificile, transmite Bloomberg.