- Sunt probleme la plata cu cardul la metrou joi dimineața. Calatorii care utilizeaza mijlocul de transport subteran din Capitala sunt sfatuiți sa foloseasca numerar.„In aceasta dimineața, am fost anunțați de catre furnizorul de servicii bancare, BCR, ca plata cu cardul bancar intampina anumite probleme…

- Un anunț important ii vizeaza pe toți romanii care au conturi deschise la BRD, BCR sau Banca Transilvania? Consiliul Concurenței a efectuat o serie de verificari in ultima perioada. Ce suspiciuni exista. Anunțul facut de autoritatea responsabila cu aplicarea regulilor de concurența. Probleme pentru…

- In ultimele luni, influențat de criza economica, inclusiv retailerul german Lidl a resimțit anumite probleme pe mai toate piețele unde activeaza. Dar, cu toate aceste probleme, iși continua seria de investiții și-și menține prețurile sub concurența, iar dovada sunt și produsele de sub 10 lei de la Lidl…

- Operatorul aerian low-cost Wizz Air a anuntat anularea zborurilor pentru a putea face verificarea in avans a unor motoare GTF, solicitate de compania Pratt & Whitney, noteaza Agerpres. Clienții afectați de decizia companiei aeriene pot alege o cursa alternativa sau rambursarea calatoriei.„Wizz Air anunta…

- In luna martie mai multe persoane au fost convinse ca au dat peste camere ascunse in baia Airbnb-ului lor de pe Sunshine Coast, British Columbia Canada, insa o ancheta efectuata ulterior de oamenii legii a indicat ca nu era vorba despre niciun astfel de dispozitiv, relateaza Business Insider.