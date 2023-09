AIPA va majora salariile cu 50-60% pe fondul unei crize de personal

Stiri pe aceeasi tema

- Discuții pe tonuri aprinse intre fermieri, ministrul Agriculturii, Vladimir Bolea, și directoarea adjuncta a Agenției de Intervenție și Plați pentru Agricultura (AIPA”, Diana Coșalic la pichetul de astazi, organizat de Asociația Forța Fermierilor, la sediul MA. Oficialii au incercat sa le explice participanților…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) creste valoarea creditelor pe care fermierii le pot accesa in conditii avantajoase, in baza adeverintelor emise de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), iar “Programul de 3 ori subventia” devine “Programul de 5 ori subventia”,…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) creste valoarea creditelor pe care fermierii le pot accesa in conditii avantajoase, in baza adeverintelor emise de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), iar „Programul de 3 ori subventia” devine „Programul de 5 ori subventia”,…

- Guvernul urmeaza sa aloce 200 de milioane de lei agricultorilor afectați de crize in anul 2022. Proiectul de hotarare este inclus pe ordinea de zi a ședinței cabinetului de miniștri, care se va desfașura pe 21 august. Ajutorul financiar va fi acordat fermierilor care au pregatit solul și au insamanțat…

- O delegație din Armenia se afla in aceasta saptamana in vizita in R. Moldova, pentru a prelua experiența și cele mai bune practici ale țarii noastre in implementarea Programului Național LEADER, activitatea caruia depașește sapte ani, transmite MOLDPRES cu referire la Ministerul Agriculturii și Industriei…

- Agenția de Intervenție și Plați pentru Agricultura (AIPA) anunța ca data limita a depunerii dosarele pentru subvenționarea complementara pentru acciza la motorina din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, achiziționata in perioada 16 noiembrie 2022 – 29 iunie 2023, este 31…

- Fermierii au obligatia respectarii GAEC 3 Interdictia de a incendia miristile, vegetatia uscata si resturile vegetale pe terenurile arabile. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA informeaza fermierii ca incepand cu anul de cerere 2023 se pun in aplicare normele privind conditionalitatea…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) a facut modificari la una dintre normele de eco-condiționalitate, oblgatoriu de respectat pentru fermierii care cer subvențiile agricole aferente acestui an. Modificarea a fost facuta la solicitarea fermierilor, susține comunicatul Forumului…