China, cel mai mare importator de titei din lume si al doilea mare cumparator de gaze naturale lichefiate, a devenit in 2023 cel mai mare factor de nesiguranta pe pietele globale de petrol si gaze, deoarece investitorii pariaza pe viteza redresarii sale dupa ce Beijingul a ridicat restrictiile legate de COVID, in decembrie. ”Ne asteptam ca aproximativ jumatate din cresterea cererii globale de petrol din acest an sa vina din China”, a declarat Birol pentru Reuters, in marginea conferintei din India Energy Week. El a adaugat ca cererea de combustibil pentru avioane din China explodeaza, punand presiune…