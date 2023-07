AIE: Creşterea cererii de energie electrică îşi va reveni în 2024, după o încetinire în 2023 Rata de crestere globala a consumului de energie este programata sa incetineasca la putin sub 2% in 2023, de la 2,3% in 2022, care a fost, de asemenea, in scadere fata de media pe cinci ani pre-Covid- 19, de 2,4%. Pentru 2024, cresterea este de asteptat sa creasca la 3,3%, pe masura ce perspectivele economice se imbunatatesc, arata datele AIE. Agentia din Paris a prezis ca energia regenerabila va acoperi cresterea preconizata in acest an si anul viitor, iar energia din surse regenerabile va depasi o treime din totalul aprovizionarii cu energie electrica globala, pentru prima data anul viitor.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

