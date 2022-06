Stiri pe aceeasi tema

- Secretariatul de stat pentru revoluționari a decis sa ii retraga titlul de luptator pentru victoria Revoluției din decembrie 1989 fostului președinte al Romaniei, Ion Iliescu. Cererea va fi transmisa, conform legii, actualului șef al statului, Klaus Iohannis, care poate semna sau nu propunerea. In plus,…

- Articolul Cum a decurs vizita președintelui Klaus Iohannis la Școala nr. 11, prima unitate eco din Romania se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Klaus Iohannis a mers la prima școala eco din Romania. S-a declarat impresionat de ce a gasit in cea mai mare unitate gimnaziala din județ. La vizita…

- E.S. Katalin Novak, președinta Ungariei, s-a lansat in apele maghiarilor de pretutindeni in Romania, cu ocazia unei vizite private, depașind limita teritoriala. Și in aceste condiții, ale unei escapade private, primul oficial al unui stat nu se poate comporta ca un politician oarecare angrenat in obținere…

- Sa presupunem ca inr-o tara civilizata, pentru o functie importanta in stat, candideaza cetateanul A si cetateanul B. In conditiile in care se stie ca cetateanul A a plagiat o lucrare de specialitate de la cetateanul B, cine credeti ca va fi ales in functia respectiva? Gresit, v-ati grabit probabil…

- Pe langa ravagiile facute de pandemia de Covid-19, Romania anului trecut a stat sub flamura nefasta a lui Florin Cițu și a #echipeicaștigatoare. Inca din aprilie-mai 2021 nu a mai contat nimic altceva decat congresul PNL și alegerea lui Florin Cițu ca președinte al partidului. Nu a existat resursa,…

- Polițiștii trebuie sa garanteze siguranța refugiaților care ajung in Romania, raman aici ori se afla in tranzit și sa arate „toleranța zero” fața de infractori. Acesta este mesajul transmis polițiștilor de președintele Klaus Iohannis, vineri, de Ziua Poliției. Mesajul a fost postat pe site-ul Administrației…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, joi, ca viitoarele masuri pe care UE le va lua pentru a asigura securitatea energetica a țarilor membre trebuie sa aiba in vedere Republica Moldova și Ucraina ”Din discuțiile pe care le-am avut astazi a reieșit ca Romania și Spania au opinii convergente…

- Romania susține adoptarea unor noi sancțiuni care sa mențina o presiune ridicata asupra Federației Ruse, a declarat Klaus Iohannis luni, in fața ministrului italian de Externe, Luigi Di Maio. Klaus Iohannis, l-a primit luni, la Palatul Cotroceni, pe ministrul Afacerilor Externe și Cooperarii Internaționale…