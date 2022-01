Aici a fost ales Cuza: Hotel Concordia din București, uitatul loc al Unirii Principatelor Române, o să renască! „Cladirea din Bucuresti in care s-a facut Unirea dintre Moldova si Tara Romaneasca, sta sa se darame de ani buni. Aceiasi alesi care se dantuie la Iasi, nu dau doua parale pe ea. Ca pe mai nimic din ce inseamna Patrimoniu. (…) Cuza Doamne, Kogalniceanu, spuneti-le si celorlalti ca noi, romanii, nu v-am meritat. RUSINE, ROMANIA!”. Astfel scria arhitectul Șerban Sturdza in 2018, pe pagina sa de Facebook, referindu-se la Hotel Concordia din București – locul in care s-a hotarat Unirea Principatelor Romane și alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Țarii Romanești. Totuși in ultimii doi ani proprietarii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

