Stiri pe aceeasi tema

- }n timpul somnului avem tot felul de vise, care mai de care mai dubioase. Ne trezim "i suntem curio"i uneori care este semnifica:ia a ceea ce am visat in noaptea precedentE. Probabil cE unii dintre voi au visat sau e probabil ca pe viitor sE-xi viseze moartea, axa cE noi vE vom spune care este de fapt…

- }n timpul somnului avem tot felul de vise, care mai de care mai dubioase. Ne trezim "i suntem curio"i uneori care este semnifica:ia a ceea ce am visat in noaptea precedentE. Probabil cE unii dintre voi au visat sau e probabil ca pe viitor sE viseze multe persoane care rad in jurul lor, axa cE noi vE…

- }n timpul somnului avem tot felul de vise, care mai de care mai dubioase. Ne trezim "i suntem curio"i uneori care este semnifica:ia a ceea ce am visat in noaptea precedentE. Multi dintre voi au visat mEcar o datE o cioarE, axa cE noi vE vom explica semnificatia acestui vis.

- }n timpul somnului avem tot felul de vise, care mai de care mai dubioase. Ne trezim "i suntem curio"i uneori care este semnifica:ia a ceea ce am visat in noaptea precedentE. Multi dintre voi au visat mEcar o datE o furtunE, axa cE noi vE vom explica semnificatia acestui vis.

- Iți renovezi locuința la sau te pregatești sa iți construiești o casa la curte? Indiferent care ar fi situația, daca vrei o casa și o curte care sa arate ca in revistele de home & deco, vei fi nevoit sa faci anumite lucruri. Pe cateva dintre ele le gasești mai jos.

- Cum arata petiția inițiata pentru a nu se interzice creșterea pasarilor de curte in gospodariile din Alba Iulia. Documentul va ajunge la Mircea Hava Catre: Primaria municipiului Alba Iulia In atenția: Domnului Mircea Gheorghe Hava, primarul municipiului Alba Iulia Adresa: Calea Motilor nr. 5A, 510134…

- IPJ a anuntat ca s-au demarat lucrari de reabilitare la cinci posturi de politie din judet. Investitii, spune liderul politistilor, ar trebui facute in aproape toate posturile din comune, unde politistii lucreaza in conditii greu de imaginat.

- Un batalion intreg de indivizi certati cu legea este protejat de liderul Partidului Platforma DA, Andrei Nastase. Unul dintre acesti insi este magistratul de la judecatoria Botanica, Gheorghe Balan, scrie portalul Ferma Politica. Magistratul risca sa fie eliberat din funcție, fapt care a provocat un…