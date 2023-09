Ai și tu acest semn pe brațul stâng? milioane de români îl au Ai și tu acest semn? Ce reprezinta, de fapt, cicatricea de pe partea superioara a brațului. Privește cu atenție partea superioara a brațului. Ai putea sa obsevi un semn despre care sa nu ai habar de unde vine. Trebuie sa știi ca aceasta cicatrice mica (sau mare dupa caz) si rotunda de pe bratul stang este cicatricea ramasa de la vaccinul antivariola. Potrivit secretele.com, inainte de 1970 , acest vaccin era unul comun. Se folosea virusul viu, cu scopul de a declansa un raspuns imun, care sa protejeze oamenii de virusul periculos de variola, care cauza varsatul de vant. Dupa vaccinare, pielea… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

