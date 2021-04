Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce, nu cu puțin timp in urma, era luat in colimator Gabi Badalau, acum a venit randul Biancai Dragușanu. Recent Cristina Cioran a decis sa vorbeasca și despre blonda, dupa ce l-ar fi terfelit pe actualu iubit al acesteia. Cristina Cioran da de pamant cu Bianca Dragușanu Cunoscuta pentru modul…

- Gabi Badalau se afla in mijlocul unui proces anevoios cu Claudia Patrașcanu privind custodia celor doi baieți. De parca problemele nu erau suficiente, acum, afaceristul are de rezolvat cateva probleme cu Poliția. Gabi Badalau, un nou scandal cu autoritațile Gabi Badalau i-a dat in judecata pe polițiștii …

- Dupa ce numele sau și al Biancai Dragușanu au ținute primele pagini ale ziarelor, Gabi Badalau a cedat. Dupa desparțirea de blondina, afaceristul i-a trimis acesteia un mesaj cu subințeles.

- Claudia Patrașcanu a facut dezvaluiri-bomba! Cantareața a spus ca a fost terorizata de soacra ei. Mama lui Gabi Badalau, noul iubit al Biancai Dragușanu, i-ar fi facut zile fripte. Iata ce putea sa ii faca dupa ce ea se intorcea de la concerte. Claudia Patrașcanu, declarații-bomba Claudia Patrașcanu…