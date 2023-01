Ai nevoie de in consult de specialitate? Te asteptam la clinica de endocrinologie Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Ilinca Vandici și soțul ei au decis sa petreaca sarbatorile departe de Romania. Astfel ca, cei doi impreuna cu baiețelul lor, Zian, petrec Craciunul și Revelionul in Mexic. „De sarbatori, anul acesta am ales sa plecam intr-o vacanța exotica sa ii spunem, pentru ca iubim vara, iubim caldura, iubim apa,…

- ​MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania și singura companie cu capital romanesc din topul operatorilor de servicii medicale private, anunța semnarea unui credit sindicalizat in valoarea totala de 228 milioane de euro pentru refinanțarea și majorarea creditului sindicalizat…

- Iasul a fost in prima linie a razboiului ruso-ucrainean inca din prima zi in care rachetele rusesti au cazut pe teritoriul tarii vecine. Valul de refugiati care a fugit din calea armatei rosii a fost primit in capitala Moldovei si peste tot in judet, iar ucrainenii au fost sprijiniti sa mearga mai departe…

- Noul plan-cadru al Casei de Asigurari de Sanatate (CNSAS) vine cu noi schimbari, care nu sunt in avantajul bolnavilor din Romania. Concret, potrivit planului, medicul de specialitate nu poate raporta in aceeasi zi acelasi tip de serviciu medical de doua ori, pentru acelasi pacient. „Casele de asigurari…

- Constatand importanța demararii proiectului de inființare a unor centre de permanența in vederea degrevarii Unitații de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Buzau, care se confrunta cu o avalanșa de pacienți, din intreg județul, in multe cazuri nefiind vorba de urgențe medicale, coroborat cu un deficit…

- De asemenea, medicii din spitale sunt obligati sa dea retete si concedii medicale la externarea pacientului, atunci cand este cazul. Persoanele asigurate trebuie sa stie ca nu este intotdeauna obligatoriu sa se prezinte la medicul specialist cu bilet de trimitere de la medicul de familie. In urma…

- MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania și singura companie cu capital romanesc din topul operatorilor de servicii medicale private, anunța rezultatele financiare aferente trimestrului trei din acest an.

- Peste 3.000 de pacienți au apelat la clinica buzoiana in primul an de activitate, pentru sevicii medicale minim invazive in proctologie și afecțiuni ale sistemului venos, dar și de gastroenterologie, dermato-venerologie, chirurgie plastica, chirurgie vasculara, chirurgie generala și ORL. In urma cu…