Stiri pe aceeasi tema

- Motorul de cautare Google prezinta in decembrie listele cu cele mai populare (trending) cautari ale romanilor in anul care se incheie. Ucraina, Recensamant și Regina Elisabeta au fost cele mai populare cautari. Ca de fiecare data in ultimii 11 ani, Google prezinta in decembrie listele cu cele mai populare…

- Emmanuel Macron a anuntat sambata, ca va vorbi “in curand” cu Vladimir Putin despre probleme de securitate din jurul sectorului “nuclear civil” din Ucraina, dupa ce discuta, duminica, cu directorul general al Agentiei Internationale de Securitate Energie Atomica (AIEA), relateaza AFP. Reamintind ca…

- Volodimir Zelenski l-a criticat pe primarul Kievului in legatura cu furnizarea de adaposturi de urgența, intr-un semn de nemulțumire rar intalnit intre liderii ucraineni de la inceputul invaziei rusești, potrivit Sky News . Președintele a indicat ca Vitali Klitschko, legenda boxului devenita politician,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat intr-un interviu pentru BBC, ca oficialii rusi au inceput sa-si pregateasca societatea pentru posibila utilizare a armelor nucleare, dar a adaugat ca nu crede ca Rusia este pregatita sa le foloseasca. Vorbind in limba engleza, la biroul prezidential…

- Kremlinul a transmis marti ca „operatiunea militara speciala” a armatei ruse in Ucraina nu se va termina daca Kievul respinge in continuare negocierile, dupa ce presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat un decret ce declara „imposibile” negocierile cu presedintele rus Vladimir Putin si se declara…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a exclus, marti, orice posibilitate de relansare a negocierilor de pace cu Rusia atat timp cat este la putere presedintele Vladimir Putin, informeaza agentia Reuters.

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 221 LIVE TEXT. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca țara sa depune o cerere ”accelerata” pentru a se alatura alianței militare NATO, dupa ce liderul rus Vladimir Putin a proclamat anexarea. Totodada presedintele ucrainean a mentionat ca Rusia pierde lupta…

- Revista saptamanala Wprost iși ilustreaza coperta acestui numar cu o imagine cu Vladimir Putin sugestiva pentru criza din energie provocata de liderul de la Kremlin prin razboiul declanșat Ucrainei in 24 februarie. Astfel, Putin este infațișat cu un calorifer pe post de mustața. Rusia a oprit livrarile…