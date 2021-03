Actiunile Agroland Business System, societatea care opereaza cea mai extinsa retea de magazine agricole din Romania, vor fi listate luni pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) al Bursei de Valori Bucuresti si vor fi tranzactionate sub simbolul AG. Potrivit unui anunt al BVB, deschiderea oficiala a sedintei de tranzactionare de luni va fi dedicata listarii acestor actiuni. Compania a derulat in noiembrie 2020 un plasament privat prin care a atras 7,9 milioane lei de la investitori. In cadrul plasamentului privat au fost scoase spre vanzare 1,7 milioane de actiuni, iar investitorii au…