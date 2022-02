“Agroland Business System (BVB: AG), grup antreprenorial romanesc de retail, agricultura si alimentatie, care detine cea mai mare retea de magazine agricole din Romania, estimeaza o cifra de afaceri de 241 milioane de lei in 2022, EBITDA de 20,7 milioane de lei si un profit net de 13 milioane de lei”, anunta compania. Compania are in vedere investitii totale de aproximativ 17 milioane de lei pe parcursul acestui an in dezvoltarea tuturor liniilor de business. „In 2022, dorim sa consolidam pozitia Agroland in Romania prin continuarea dezvoltarii accelerate pentru toate liniile noastre de business.…