Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Agroland, fondat de Horia Cardoș, inaugureaza, joi, fabrica de furaje pentru animale de la Ișalnița din județul Dolj, in urma unei investiții estimate la 5 milioane de euro. Fabrica din Dolj urmeaza sa asigure toate furajele necesare pentru fermele proprii, precum si o parte din furajele comercializate…

- Pretul de oferta stabilit in cadrul ofertei publice initiale derulate de Fondul Proprietatea cu privire la actiunile detinute la Hidroelectrica a fost stabilit la 104 lei/actiune oferita, ceea ce implica o capitalizare de piata de 46,8 miliarde de lei (9,4 miliarde euro), informeaza miercuri principalul…

- Vineri, 23 iunie, a demarat mult-așteptata oferta publica de subscriere de acțiuni Hidroelectrica la BVB - investitorii de retail au subscris peste 3.4 milioane de acțiuni, in valoare de aproximativ 77 milioane Euro.TradeVille, liderul pieței de retail din Romania, anunța 1520 clienți noi…

- Listarea Hidroelectrica la Bursa de la București este cea mai mare din istoria pieței noastre de capital și chiar din regiune și va deveni un punct de referința pentru bursa romaneasca, a declarat președintele ASF, Nicu Marcu.In urma acestui eveniment, BVB iși intarește rolul la nivel regional,…

- OMV Petrom si Romgaz au aprobat planul de dezvoltare a zacamintelor comerciale de gaze naturale Domino si Pelican Sud din perimetrul Neptun Deep, acesta urmand sa fie depus la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale pentru confirmare, conform unui comunicat remis, miercuri dimineata, Bursei de…

- OMV Petrom si Romgaz au aprobat planul de dezvoltare a zacamintelor comerciale de gaze naturale Domino si Pelican Sud din perimetrul Neptun Deep, acesta urmand sa fie depus la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale pentru confirmare, conform unui comunicat remis, miercuri, Bursei de Valori Bucuresti.…

- Oferta publica initiala de vanzare de actiuni a Agricover va fi cea mai mare din Europa Centrala si de Est din 2023, a declarat, luni, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Radu Hanga, in cadrul unei conferinte de specialitate."Suntem intr-un context, daca vorbim despre Romania, aproape…

- Incep lucrarile la prima fabrica de cauciucuri cu emisii zero de dioxid de carbon. Aceasta va fi construita in Oradea și va produce anual sase milioane de cauciucuri. Totodata, fabrica va genera aproximativ 500 de locuri de munca. „Decizia finala, luata in urma analizarii a peste 40 de locatii din Europa,…