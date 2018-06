Stiri pe aceeasi tema

- „Din pasiune pentru agricultura” este motto-ul sub care Agriplanta-Romagrotec reuneste cu succes tot ce este mai important in agricultura romaneasca incepand cu primavara lui 2011. AgriPlanta isi deschide portile pentru mii de fermieri din toata tara. Editia din acest an, cea de-a opta, se desfasoara…

- ♦ Inca mai e potential de crestere pe piata locala de televizoare, in conditiile in care circa 20-25% dintre gospodarii mai au televizoare cu tub, spune Victor Armaselu, director al diviziei consumer electronics in cadrul Samsung Electronics Romania. Vanzarile locale de televizoare au ajuns…

- Banca Transilvania a anuntat vineri ca va initia o oferta de achizitionare a participatiilor minoritare din Bancpost, oferta de preluare vizand achizitionarea a 25.146.694 actiuni din capitalul social Bancpost, adica 0,85% din numarul total de actiuni cu drept de vot. ”Pretul oferit pentru…

- Pentru prima data Circul Toredo se afla in Ramnicu Valcea in perioada 19-23 aprilie in parcarea SUPECO in Calea lui Traian cu spectacole joi, vineri și luni de la orele 19:00. Sambata și duminica vor fi doua spectacole : de la orele 16:00 și de la orele 19:00. Prețul biletelor: 35 lei/ adult și 25 lei/copil.…

- Chiar daca Iasiul nu a obtinut niciun punct in play-off, elevii lui Flavius Stoican continua sa atraga atentia altor formatii prin evolutiile lor. Principala tinta ramane albanezul Kamer Qaka, mijlocasul central in varsta de 23 de ani fiind in atentia mai multor formatii din tara, dar mai ales din…

- Vine caldura si trebuie sa fim pregatiti pentru zilele toride de vara. eMAG are cele mai bune reduceri pe anul acesta la aparatele de aer conditionat. Profita acum de oferta de Pasti, ca sa nu te prinda canicula nepregatit! Iata cele mai mari reduceri!

- Utilizatorii Cartelei Vodafone primesc o noua facilitate numita „Oferta in avans”, permitand reactivarea optiunii curente chiar daca creditul existent este suficient, costul acesteia urmand sa fie dedus la urmatoarea incarcare. Astfel, utilizatorii Vodafone pot ramane conectati la internet mobil si…

- Tunurile de zapada din Straja sunt achiziționate de la o firma din Polonia. Oferta acesteia a fost mai avantajoasa decat cea a unei firme din Brașov. O firma din Polonia și-a adjudecat licitația organizata de autoritațile locale din Lupeni care a avut ca obiect achiziționarea a 10 tunuri pentru producerea…