Agricultura inca atrage tineri:meseriile in care aleg acestia sa se califice

Stiri pe aceeasi tema

- (foto: Pexels) In perioada 2014-2018, Romania a fost țara care a raportat cele mai multe fraude din Uniunea Europeana privind fondurile europene din agricultura și dezvoltare rurala și s-a clasat pe locul doi la valoarea fraudata, dupa Polonia, se arata in raportul OLAF privind lupta impotriva corupției…

- ’’Saptamana aceasta, am avut oportunitatea de a discuta cu comisarul propus pentru portofoliul agriculturii in Comisia Europeana, domnul Janusz Wojciechowski. Agricultura este un domeniu bine cunoscut de domnia sa, atat el cat și familia activand și in acest sector. De asemenea, domnul Wojciechowski…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) va putea acorda, incepand cu 16 octombrie, plati in avans in cadrul schemelor de plati directe din sectorul vegetal și zootehnic, dupa ce Guvernul a stabilit miercuri, prin hotarare, cuantumul pe hectar al plații unice pe suprafața, anunța…

- O serie de tineri din judetul Mures care au decis sa imbratiseze o cariera in agricultura, contrar optiunilor urmate de cei mai multi din generatia lor, reusesc de cativa ani sa se remarce prin productii foarte bune la grau, porumb, floarea soarelui, rapita sau sfecla de zahar, povestea lor de succes…

- Agricultura si IT-ul sunt principalele segmente care pot atrage noile tehnologii in Romania, a declarat, luni, pentru AGERPRES, Adrian Negrescu, director general al companiei de consultanta Frames. "Din sondajul pe care l-am facut se pune foarte mare accent pe agricultura. Romania are…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, prezent joi la Braila la deschiderea celei de-a 23-a editii a Targului National de Agricultura, a declarat ca pe 16 octombrie se va declansa campania de plati in avans a subventiilor in agricultura, in conditiile in care functionarii APIA au incheiat controalele…

- Pentru a nu pierde ajutorul national tranzitoriu la anumite culturi agricole, fermierii trebuie sa depuna pana in octombrie documentele la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Subventia este platita de la bugetul national. Fermierii romani care au solicitat la APIA ajutor national…