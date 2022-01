Aglomerație pe plajele Romei Daca la noi in țara temperaturile sunt cu mult sub minus, de ne ingheața și beteliile de la nadragi, la Roma, unde e cald și bine, 12 grade, lumea iese, deja, la plimbare pe malul Marii Tireniene. Care cu metroul, care cu mașina, care cu trenul, locuitorii Romei s-au grabit in weekend-ul care a trecut sa ajunga pe falezele și pe plajele de la Ostia, Fregene, Fiumicino, Civitavecchia, Pomezia. Unii au luat cu asalt restaurantele cu specific pescaresc, alții au intins prosoapele pe nisip și au privit marea, iar alții s-au dedat, ca-n miezul verii, jocurilor de plaja. Ianuarie, in intreaga regiune… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

