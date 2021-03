Aglomeratie la munte. Peste 2.600 de oameni au urcat sambata, cu telegondola, la Cota 2000 in Bucegi Zeci de turisti asteapta, sambata dupa-amiaza, la coada pentru a urca in telegondola din Sinaia, randul celor care vor sa urce la Cota 2000 pentru a schia intinzandu-se pe mai multi metri. De altfel, peste 2.600 de oameni au urcat cu telegondola la Cota 2000.





Conform administratorilor domeniului schiabil, peste 2.600 de persoane au urcat, in cursul acestei zile, cu telegondola, pe munte.



Imaginile surprinse pe camerele care transmit live coada care s-a format la telegondola arata ca multi dintre turisti au nasul si gura acoperite, insa nu pastreaza distanta de un metru… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna a declarat ca anul acesta va exista in Parlament o lege care va reglementa salarizarea din sectorul public si ca, cel mai probabil, aceasta va fi aplicata de anul viitor. Barna este de parere ca sporurile ar trebui incluse in salarii. "Anul acesta va fi o lege in Parlament…

- Insula pe care s-a nascut Cristiano Ronaldo, numita si Insula Primaverii, pregateste revenirea la viata turistica dinainte de pandemie. Insula Madeira, un adevarat paradis situat in Oceanul Atlantic, care apartine de Portugalia, a anuntat deschiderea "coridorului verde" pentru cei vaccinati…

- Primaria Municipiului Bucuresti trebuie sa mai plateasca aproape 200 de milioane de lei pentru cele 400 de autobuze Otokar si cele 130 de autobuze Mercedes hibrid, cumparate in mandatul Gabrielei Firea. Primaria din Bucuresti trebuie sa mai achite 165 de milioane de lei din contractul de 458…

- Exodul utilizatorilor WhatsApp catre Telegram si Signal a continuat si in ultimele zile, iar Facebook incearca sa-si apere produsul, inclusiv prin reclame de o pagina in ziare. De cand a comunicat noua politica de utilizare si a inceput exodul utilizatorilor, WhatsApp a incercat prin mai multe…

- Preturile petrolului au atins, joi, maxime ale ultimelor 11 luni, ignorand tulburarile din Statele Unite, pietele concentrandu-se pe angajamentul Arabiei Saudite de a reduce productia de titei peste asteptari, transmite Reuters. Cotatia petrolului Brent a urcat cu 28 de centi, la 54,58 dolari…

- Peste 80.000 de domenii de internet alocate unor utilizatori din Regatul Unit au fost suspendate de registrul Uniunii Europene (EURid) dupa incheierea perioadei de tranzitie aferente Brexit-ului, la finalul anului 2020, relateaza miercuri euractiv.com. EURid a informat ca la cateva minute…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a acordat joi, 31 decembrie, prima aprobare de urgenta de la inceputul pandemiei Covid-19 pentru vaccinul Pfizer-BioNTech. In acest fel, este facilitata calea pentru tarile care doresc sa utilizeze vaccinul rapid, potrivit AFP. "Acesta este un pas foarte…

- Actionarii Tiffany au aprobat, miercuri, acordul in valoare de 15,8 miliarde de dolari in urma caruia compania americana de bijuterii va fi preluata de grupul francez LVMH, punand capat unui conflict intre cei doi retaileri de bunuri de lux, care s-a desfasurat pe parcursul a peste un an, transmite…