- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca luni dimineata se circula in conditii de aglomeratie pe sensul de intrare in Capitala al autostrazii A1 Bucuresti - Pitesti, formandu-se coloana de autovehicule de la kilometrul 15, comuna Ciorogarla, judetul Ilfov, pana in…

- Este aglomeratie pe sensul de intrare in Capitala al autostrazii A1 Bucuresti – Pitesti, pe raza localitatii Ciorogarla, pe DN 4, in apropiere de Popesti-Leordeni, dar si pe Centura Capitalei. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca nu sunt semnalate accidente…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, la aceasta ora, se circula in condiții de aglomerație pe sensul de intrare in Capitala a DN4 (loc. Popești Leordeni) și DN 1A (loc. Mogoșoaia), dar și pe Centura Capitalei, in zona localitaților Mogoșoaia, Chitila, Domnești…

- Este aglomerație pe drumurile care duc spre mare și spre munte, iar oamenii legii le recomanda șoferilor sa circule cu prudența. Centrul Infotrafic anunța ca sambata dimineața se inregistreaza valori crescute de trafic pe sensul catre litoral al Autostrazii Soarelui, iar in unele zone s-au format coloane…

- Atenție, șoferi! Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane anunța ca miercuri dimineața sunt restricții de circulație, la kilometrul 338, in zona municipiului Oraștie. Un TIR format din cap tractor și semiremorca basculabila, fara incarcatura, a facut explozie la un cauciuc,…

- Coloane de masini pe Autostrada A2.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora ndash; 17:00, pe autostrada A2 Bucuresti Constanta, pe sensul catre Capitala, s au format coloane in miscare pe tronsoanele kilometrice unde traficul este deviat din cauza…