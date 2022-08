Stiri pe aceeasi tema

- Doua importante agentii internationale de evaluare financiara, S&P si Fitch, au coborat vineri ratingul de tara atribuit Ucrainei pana la SD (‘selective default’), respectiv RD (‘restricted default’), in conditiile in care sunt de parere ca acordul de restructurare a datoriilor anuntat recent este unul…

- Doua importante agentii internationale de evaluare financiara, S&P si Fitch, au coborat vineri ratingul de tara atribuit Ucrainei pana la SD ('selective default'), respectiv RD ('restricted default'), in conditiile in care sunt de parere ca acordul de restructurare a datoriilor anuntat recent…

- Agentiile internationale de evaluare financiara, S&P si Fitch, au redus, vineri, ratingul de tara acordat Ucrainei pana la SD („selective default”), si RD („restricted default”), in conditiile in care considera ca acordul de restructurare a datoriilor anuntat recent este unul dezastruos, relateaza Reuters,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut comunitatii internationale sa reactioneze imediat pentru a determina plecarea rusilor de la centrala nucleara de la Zaporojie, pe care au ocupat-o si care este tinta a bombardamentelor, transmite News.ro. „Toata lumea trebuie sa actioneze mult mai rapid…

- Kievul a lansat o solicitare oficiala de consimtamant pentru titularii obligatiunilor sale internationale, propunand o inghetare a datoriilor pe doi ani pentru majoritatea obligatiunilor si acordand creditorilor termen pana pe 9 august pentru a vota propunerea. Smihal a mai spus ca Guvernul ucrainean…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si secretarul general al ONU Antonio Guterres urmeaza sa participe, alaturi de reprezentanti ai Rusiei si Ucrainei, la ceremonia de semnare a acordului, anunta presedintia turca. The post Rusia si Ucraina urmeaza sa semneze vineri, la Istanbul, un acord privind…

- In aprilie, Netflix a pierdut abonati pentru prima data in mai bine de un deceniu, semnaland probleme viitoare pentru industrie, deoarece preturile in crestere ale alimentelor si gazelor au lasat oamenii cu putini bani de cheltuit pentru divertisment. Suspendarea serviciilor sale in Rusia dupa invadarea…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a negat speculațiile potrivit carora președintele Vladimir Putin ar fi bolnav, dupa ce au aparut in presa tot felul de speculații cum ca acesta ar mai avea doar cațiva ani de trait. Intr-un interviu acordat televiziunii franceze, Lavrov a declarat ca liderul…