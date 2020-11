Stiri pe aceeasi tema

- CONTROALE… Agentii economici din Barlad si Husi, precum si cei din comunele arondate, au fost luate la control weekendul trecut de politistii de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui. Acestia au aplicat 48 de sanctiuni contraventionale, in valoare…

- Potrivit informatiilor furnizate de agentii economici, privind locurile de munca vacante, in baza de date a AJOFM Dambovita sunt inregistrate astazi 283 de locuri de munca, din care 13 pentru persoanele cu studii superioare, 193 care se adreseaza persoanelor calificate in diverse meserii si 77 de posturi…

- Stadion: Municipal-Rosiori. Fara spectatoriRosiori: Priseceanu- Eana, Neaga, Sitaru, Diallo, Nica-Ciochina (69 Pencea), Constantinescu (87 Gherghiceanu), Vintila (69 Parghel)-Radu, Emmanuel (90 + 1 Ciobanu). Antrenor: Romulus Ciobanu. Flacara: Duta- Matei, Floricel, Virtej, Cernea- Constantin, G.Negrea-…

- In perioada 25.09 -13.11.2020, la nivelul judetului Dambovita, este implementat un proiect de tineret de traditie denumit „Tineri (IN)formati”, rezultat al unei bune colaborari intre Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Dambovita si Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Dambovita.Scopul…

- In aceasta saptamana, AJOFM Dambovita inregistreaza in baza de date 221 de locuri de munca, din care: 14 pentru persoanele cu studii superioare, 149 care se adreseaza persoanelor calificate in diverse meserii si 58 de posturi pentru muncitorii necalificati.Din prima categorie, angajatorii din judet…

- Un minor, aflat in dificultate in masivul montan Bucegi, a fost ajutat de jandarmii montani de la Postul Zanoaga.In urma unui apel telefonic prin SNUAU 112, jandarmii de la Postul Montan Zanoaga au intervenit pe un traseu turistic din Muntii Bucegi, in sprijinul unui copil accidentat.Familia, doi adulti…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia Generala Antifrauda Fiscala, a declansat operatiunea „Mercur”, cea mai ampla actiune de verificare a veniturilor nedeclarate obtinute din comertul electronic nefiscalizat, urmare a extinderii acestui tip de acte de comert si a numarului foarte…

- Va informam asupra aprobarii Hotararii nr. 39/08.10.2020 privind restrictionarea unor activitati desfasurate de agentii economici, precum si a altor masuri in domeniul sanatatii publice pe raza unor unitati administrativ-teritoriale din judetul Dambovita. Astfel, incepand cu data de 09 octombrie 2020…