Stiri pe aceeasi tema

- Agentii de turism sunt pregatiti sa reinceapa de la 15 iunie sejururile in strainatate, odata cu iesirea din starea de alerta impusa de pandemia de COVID-19, in acest sens fiind programate deja si primele curse charter catre destinatii precum Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia, potrivit agerpres.ro.…

- Agentii de turism sunt pregatiti sa reinceapa de la 15 iunie sejururile in strainatate, odata cu iesirea din starea de alerta impusa de pandemia de COVID-19, in acest sens fiind programate deja si primele curse charter catre destinatii precum Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia. Pana atunci insa incearca…

- Primul seism a fost inregistrat in estul Kazahstanului, la ora 3 si zece minute, la o adancime de 10 kilometri, avand o magnitudine de 4,6 grade pe scara Richter. Cel de-al doilea cutremur s-a produs vineri seara, la ora 21:06, in Turcia, si a avut o magnitudine de 5,3 pe scara Richter. Turcia…

- Companiile aeriene au solicitat Guvernului Marii Britanii sa ridice masura carantinei pentru cetatenii veniti din 45 de tari. Lista a fost trimisa cu acordul British Airways, Easyjet si Virgin Atlantic. Pe lista celor 45 de tari se afla Austria, Bulgaria, Croatia, Cipru, Egipt, Franta, Germania,…

- Cireșele de mai sunt la mare cautare și-n 2020, gustul lor dulceag și amintirile copilariei legate de ele, ne fac pofta doar cand ne gandim ca abia apar. Primele cireșe au aparut deja in unele piețe, insa uneori prețul se poate compara cu cel al unui gram de aur. Poftiți la cireșe, daca va permiteți…

- Un cutremur cu magnitudinea de moment 6,6 a avut loc sambata dupa-amiaza, in Marea Mediterana, in apele teritoriale ale Greciei. Epicentrul a fost in apropiere de insula Creta, transmite Digi24.ro , citand Institutul American de Geofizica (USGS).

- Cutremurul a avut loc la ora locala 15:51, la o adancime de 17 kilometri și a fost resimțit și in Turcia, Egipt și Libia. Potrivit Centrului Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), seismul a avut magnitudinea 6, la o adancime de 10 kilometri. Institutul de Geodinamica din Atena a declarat ca…

- Criza in traficul aerian cauzata de coronavirus afecteaza și cursele charter. La Timișoara, astfel de zboruri spre destinațiile de vacanța din Grecia, Turcia, Egipt, Tunisia etc., ar fi urmat sa inceapa din luna aprilie, insa planurile au fost date peste cap de restricțiile impuse pe tot mapamondul.…