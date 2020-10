Agenția S&P Global anunță retrogradări pentru ratingurile suverane Unele din cele mai mari economii ale lumii ar putea sa sufere o retrogradare a ratingului suveran sau ar putea sa fie avertizate ca urmeaza sa fie retrogradate in lunile urmatoare, in cel de al doilea val global de revizuiri care au legatura cu criza coronavirusului, a avertizat vineri directorul diviziei de ratinguri suverane de la agentia S&P Global, Roberto Sifon-Arevalo, transmite Reuters. Potrivit acestuia, costul colosal al sustinerii sistemelor de sanatate, firmelor si muncitorilor de la debutul pandemiei a degradat profund finantele publice ale unor tari, scrie agerpres.ro. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

