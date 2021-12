A treia doza de vaccin anti-COVID-19 (doza ”booster”) ofera o protectie de 70-75% impotriva formei usoare de COVID-19 provocate de varianta Omicron a coronavirusului SARS-CoV-2, a anuntat vineri Agentia de securitate sanitara din Marea Britanie (UK Health Security Agency), in ziua in care aceasta tara a inregistrat un record al noilor cazuri de COVID-19 dupa luna ianuarie, relateaza Reuters si EFE. In analiza efectuata pe 581 de persoane infectate cu varianta Omicron, schema initiala de doua doze de vaccin Pfizer-BioNTech sau AstraZeneca a relevat niveluri mult mai reduse ale protectiei impotriva…