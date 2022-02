Stiri pe aceeasi tema

- update Nu exista o inregiastrare de creșteri de radiații pe teritoriul Romaniei, da asigurari purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru, dupa ce agenția nucleara ucraineana a declarat ca inregistreaza o creștere a nivelului de radiații la Cernobil. „Potrivit datelor deținute de autoritațile…

- Agentia nucleara ucraineana a declarat vineri ca inregistreaza niveluri crescute de radiatie la situl fostei centrale atomice de la Cernobil, relateaza Reuters.Expertii societatii Ekotentr din Ucraina atribuie cresterea de radiatii gamma in zona de excludere a centralei nucleare de la Cernobil de rascolirea…

- Agenția nucleara ucraineana a declarat ca inregistreaza o creștere a nivelului de radiații la Cernobil, conform Sky News. Centrala nucleara de la Cernobil a fost capturata de fortele ruse, a declarat, joi, un consilier al biroului prezidential ucrainean, Mykhailo Podolyak. „Este imposibil sa spunem…

- Radiatiile din jurul centralei de la Cernobil sunt in crestere, anunta cercetatorul si profesorul iesean Silviu Gurlui. Acesta spune ca, in ultimele ore, a observat schimbari semnificative ale valorilor din jurul centralei din nordul Ucrainei. "Nu stiu ce este acolo. Nu sunt multe harti de poluare radioactiva.…

- Armata rusa a patruns in Ucraina de pe teritoriul Belarusului prin zona fostei centrale nucleare Cernobil, situata in nordul țarii, a anunțat purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne din Ucraina. In apropierea depozitului cu deseuri nucleare al centralei de la Cernobil au loc lupte. „Trupele…